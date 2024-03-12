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TIR dorsesine çarpan motosikletin sürücüsünden acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TIR dorsesine çarpan motosikletin sürücüsünden acı haber

Uşak'ta, park halindeki TIR dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

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Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Mehmet Zeybek (49) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeybek'in cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tırın sürücüsü yabancı uyruklu R.R. (64) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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