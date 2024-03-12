Real Madrid'in Arda Güler kararı! Sonucu Ancelotti'ye bildirdiler

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler'in transferi hakkında son kararını verdiği iddia edildi.

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Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde tüm kritik kararların merkezinde olan İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez'in, Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyeceği yönünde karar aldığı ileri sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; oynadığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanan Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.

Kararı Ancelotti'ye bildirdiler

Türk yeteneğin Celta Vigo karşısında attığı güzel golle mutlu olan ikilinin, Arda Güler'in Real Madrid bünyesinde çok daha fazla gelişeceğine ve önümüzdeki süreçte daha fazla dakika bulabileceğine olan inançları nedeniyle böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Arda Güler için 20 + 10 milyon Euro'luk bir yatırım yapan Perez ve Sanchez'in, milli oyuncunun önümüzdeki süreçte bir dünya yıldızı olacağına dair inançlarını da Ancelotti'ye aktardığı belirtildi.

Bu sezon 2 kez büyük sakatlık yaşayan Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 6 maçta 93 dakika süre aldı ve 1 gol attı.