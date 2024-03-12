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Eylem Tok ve oğlu için yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Eylem Tok ve oğlu için yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

İstanbul'da Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan yazar Eylem Tok'un oğlu, annesiyle birlikte ilk Mısır’a daha sonra ABD’ye kaçtı. Olayda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bakan Tunç konuyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

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İstanbul Eyüp Sultan’da 1 Mart Cuma günü Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı.

Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

Olaydan sonra Eylem Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı. Soruşturma kapsamında, Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakan Tunç, "Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" ifadelerini kullandı.

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