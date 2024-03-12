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TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti

 Bakırköy’de tırın üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin sosyal tesise iftara gittikleri öğrenildi.

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Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet F. idaresindeki tır, alçak olan köprüye çarpmıştı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti.

Kazada araçta bulunan 4 kişilik aile hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin olduğu öğrenildi. 

Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

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