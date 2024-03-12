Prim borçluları dikkat! SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu

Borçluların ilgilendiren karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.

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Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak uygulanacak. Karar Nisan'dan ayından itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi.