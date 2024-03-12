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Prim borçluları dikkat! SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu

Prim borçluları dikkat! SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu

Borçluların ilgilendiren karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.

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Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak uygulanacak. Karar Nisan'dan ayından itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi.

SGK
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