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Resmi Gazete'de karar çıktı! Avlayana tane başı 25 lira ödenecek

Resmi Gazete'de karar çıktı! Avlayana tane başı 25 lira ödenecek

İstilacı bir tür olarak denizlerimizde tehlike saçan balon balığıyla ilgili yeni bir karar alındı. Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak.

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Balon balığı avlayanlara destek ödemesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkındaki Karara göre balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak.

Lagocephalus Sceleratus türü balon balığının 150 bin adete kadar avlanmasına izin verilirken, diğer türlerin 125 bin adete kadar avlanmasına izin verilecek. Daha önceden bu miktar sırasıyla 12,5 lira ve 2,5 TL'ydi.

Söz konusu karar 2024, 2025 ve 2026 yılları için geçerli olacak. Destek ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik 2020 yılından beri uygulanan teşvik uygulamasıyla dört yılda yaklaşık 185 bin balon balığı teslim alındı. Böylece yaklaşık 14 milyon balon balığının ekosisteme girişi önlendi.

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