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Fernando Santos: Oyuncularla konuşacağız

Fernando Santos: Oyuncularla konuşacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Oyuncularla konuşacağız. Ligin son döneminde daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. 

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. 

Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde: 

"Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende"

"Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız."

"O gerçek kimliği göstermeliyiz"

"Beşiktaş kimliğini gösteremedik bugün. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bugün bunu yapmadık. Yeterince agresif değildik. Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu şekilde olmamalı. O gerçek kimliği göstermeliyiz. Konuşacağız, durumu düzelteceğiz. Düzeltmemiz gerekenler de bizleriz"

"Oyuncularla da konuşacağız"

"Daha fazla fırsat yaratan bir takım olmalıyız. Oyuncularla da konuşacağız. Özellikle ligin son döneminde de daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız"

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