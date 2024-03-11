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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit aileleri ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak gönüllerini hoş etmek rızalarını almak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Zengin bir sofrada bu sofranın adı muhabbet sofrasıdır. Böyle bir sofrayla Ramazan-ı Şerifi'n ilk iftarını yapmış olduk .Şehit yakını ve gazilerimiz bizlere milletimizin emanetidir. Gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık, hem de misafir etmeyi şeref bildik. Bugün de milletimizin huzur geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Askerimiz polisimiz jandarmamıza şükran borçluyuz. 15 Temmuz'da gördük ki, milletin kadını ve erkeği yeri geldiğinde birer savaşçı kahramana dönüşebilmektedir. Son olarak Çanakkale'de ve milli mücadelede vatan topraklarını savunurken de aynı saikle gıyap ettik. FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar.

Türkiye'yi eski günlere döndürmek isteyenlerin çabaları bitmeyecek

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni ufuk açtığımız şu dönemde aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geleceğiz. Biz huzur ve güven iklimine sosyal barışa sahibiz. Türkiye'ye diz çöktürerek, Türkiye'yi eski günlere döndürmek isteyenlerin çabaları bitmeyecektir. Her sınamada görüyoruz ki milletimizin kararı nettir kesindir. Savunma sanayiiyle bağımsız ülkeyiz.

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