Gaziantep FK Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK ile Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak..Abone ol
Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, kazanmak ve yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş'ta 5 isim maçta süre alamayacak..
GAZİANTEP FK 0-0 BEŞİKTAŞ (CANLI SKOR)
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş ilk 11'i: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih.
Gaziantep FK ilk 11’i: Nita, Djilobodji, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus.
7 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip, Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
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