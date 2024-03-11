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Fernando Muslera, Avrupa'da en iyiler arasında

Fernando Muslera, Avrupa'da en iyiler arasında

Galatasaray'ın yıllardır en önemli isimlerinden olan Fernando Muslera bu sezon gösterdiği performansla kendini en formda isimler arasında buldu.

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En çok kalesini gole kapatan kalecilerden biri olan Uruguaylı file bekçisi Muslera, 15 büyük lig içerisinde 330 kaleci arasında 4. sıraya yerleşti.

Oynadığı 28 maçın 14'ünde kalesini gole kapatan Fernando Muslera; Unai Simon, Lukas Hradecky ve Diogo Costa gibi isimlerin önünde yer aldı.

ZİRVEDEKİ İSİMLER

Listede zirve Yann Sommer'in olurken ikinci Jack Butland, üçüncü ise Walter Benitez oldu.

GALATASARAY KARİYERİ

2011'den bu yana Galatasaray'da forma giyen ve sarı kırmızılılarda 498 maça çıkan file bekçisi takımıyla altı Trendyol Süper Lig, dört Ziraat Türkiye Kupası ve beş kere de Süper Kupa kazandı. 37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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