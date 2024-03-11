İsveç'in bayrağı NATO'daki yerini aldı: "Putin başarısız oldu"

İttifak'ın 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı, NATO bayrakları arasındaki yerini aldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO üyesi olmasının, Putin'in Ukrayna savaşında "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi. İsveç Başbakanı Kristersson ise nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmediklerini belirtti.

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Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı, ittifakın genel merkezine törenle asıldı. Brüksel'de düzenlenen törende, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakan Ulf Kristersson ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "İsveç NATO'da hak ettiği yeri almıştır. Artık 5. madde kalkanıyla korunmaktadır. NATO artık daha büyük ve daha güçlü" dedi.

Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı hedeflerinde "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Stoltenberg, şöyle konuştu: "Başkan Putin, iki yıl önce geniş kapsamlı işgalini başlattığında, daha az NATO ve komşuları üzerinde daha fazla kontrol istiyordu. Ukrayna'yı egemen bir ülke olarak yok etmek istiyordu ancak başarısız oldu."

"Putin başlattı, Putin bitirebilir"

Stoltenberg, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bu savaşı Başkan Putin başlattı ve bugün sona erdirebilir. Ancak Ukrayna'nın böyle bir seçeneği yok. Teslim olmak barış değildir. Başkan Putin'e, istediğini savaş meydanında alamayacağını, oturup bir çözüm üzerinde müzakere etmesi gerektiğini göstermek için Ukrayna'yı güçlendirmeye devam etmeliyiz."

Reuters'ın aktardığına göre NATO lideri, Ukrayna ya da ittifaka katılmak isteyen diğer ülkeler konusunda ise "Kapının açık olduğunu" söyleyerek, "Farklı Avrupa ülkelerinin hangi yolu seçmek istediğine karar vermek Rusya'ya düşmez" dedi.

"Ukrayna her zamankinden yakın"

Stoltenberg, Kremlin'in işgalinin, yalnızca İsveç ve Finlandiya'yı NATO şemsiyesi altına almakla kalmadığını aynı zamanda Ukrayna da NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti.

NATO lideri ayrıca, "İttifakın, İsveç'e nükleer silah konuşlandırma planı olmadığını" sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "NATO üyeliği ile birlikte nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazırız ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ya "çok iyi" yada "tarihi bir hata"

Öte yandan AFP haber ajansı, İskandinav ülkesinin NATO üyeliğini İsveç halkına sordu. "Karışık duygular içinde olduklarını" söyleyen İsveçlilerin bir kısmı bu adım "çok iyi" olarak değerlendirirken, bazıları ise "tarihi bir hata" olarak nitelendirdi.