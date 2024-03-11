İş değiştirenler dikkat! Yüklü miktarda borcunuz çıkabilir

Yıl içinde iş değiştirenler veya aynı işverene bağlı çalışmaya devam etmekle birlikte işverenin şirketleri arasında geçiş yapanlar vergi sürprizi ile karşılaşabilir. Uzmanlar iş değiştirenlerin "vergi beyannamesi ve iade"ye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bir iş yerinden fazla iş yerinde çalışanlar yüklü vergi borcuyla karşılaşabilir. Kıvanç bunun sebebini ve böyle bir sürprizle karşılaşılmaması için yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı. Bir iş yerine bağlı olarak ücret karşılığı çalışanların vergileri normalde ücretleri ceplerine girmeden kesilerek vergi dairesine yatırılır. Ücret gelirleri kademeli olarak vergilendirilir. Geçen yıl aynı iş yerinde çalışan ve 1 milyon 900 bin TL ve altında brüt ücret elde edenlerin bu yıl beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

Birden sonraki işveren veya işverenlerden elde edilen brüt kazanç 150 bin TL'yi aşarsa ertesi yılın mart ayında beyanname doldurulması gerekiyor. Beyanname doldurmayanlar vergi ziyaı cezasıyla karşı karşıya kalır.

Vergi borcunun oluşma sebebi, birden fazla işverenden elde edilen toplam brüt gelir, tek bir işverenden elde edilecek brüt geliri aştığında vergi borcu oluşabilir.

Beyanname dolduranlar, eğitim ve sağlık harcamaları ile sigorta primlerinin bir kısmını kazançlarından indirebilir. Harcamalar düşüldükten sonra vergi yeniden hesaplanır ve fazla ödenen verdi iade edilir.

Uzmanlar, yıl içinde iş yeri değiştirenlerin eğitim, sağlık ve sigorta harcamalarına ilişkin belgeleri saklaması gerektiği konusunda uyarıyor. İş değiştirenlerin mutlaka bir vergi uzmanından görüş alması gerektiği vurgulanıyor. Öte yandan, Beyanname doldurmak için Maliye Bakanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması kullanılıyor.