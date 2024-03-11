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Kar maskesi takıp patronuna götürülen parayı gasp etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kar maskesi takıp patronuna götürülen parayı gasp etti

Samsun'da dönercide çalışan şahıs, yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lirayı mesai arkadaşına bıçak çekerek gasp etti.

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Edinilen bilgiye göre, bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E., yüzüne kar maskesi takarak aynı işyerinde çalışan motosikletli kurye E.K.'yi (48) takip edip patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti.

E.K. feryat edip çevreden yardım istemesi üzerine bekçileri fark eden O.E. motosiklet ile kaçarken elindeki parayı yere atıp kayıplara karıştı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu maskeli soyguncunun O.E. olduğunu tespit etti. O.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kaçtığı Ordu'nun Fatsa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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