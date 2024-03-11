Uçuş sırasında uyuyakalan pilotlar görevden uzaklaştırıldı

Endonezya’da uçuş sırasında 28 dakika boyunca uyuyakalan ve uçağın rotasından sapmasına neden olan iki pilot geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.Abone ol
Endonezya’da Batik Havayolları’na ait yolcu uçağının kokpitinde kaptan pilot ve yardımcı pilotun uyuyakalması ülke gündemine oturdu.
Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, uçuş sırasında pilotların 28 dakika boyunca uyumasıyla ilgili hava yolu firması hakkında soruşturma başlattı.
Hava yolu firması ise 2 pilotun geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.