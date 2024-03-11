Kalemle adam öldüren sanık hakime hesap verdi, kendisini böyle savundu

BEYOĞLU'nda aralarındaki tartışma sonucu elindeki kalemle kaşına yumruk attığı Engin Yalçın'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan hakkında dava açılan sanık Derviş Karadağ'ın yargılanmasına başlandı.

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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Karadağ ve tarafların avukatları ile maktulün ailesi katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Karadağ, olay günü çalıştığı börekçi dükkanının önünden geçen bir kadının, maktul ve arkadaşlarının yolunu kesmesi ve tacizde bulunması üzerine içeriye girerek yardım istediğini söyledi.

"Anlık öfkeme denk geldi"

Maktul ve arkadaşlarının ellerinde alkol şişesi olduğunu, bağırarak aralarında konuştuklarını ve bu sırada maktulün alkol şişesini dükkan sahibinin aracına attığını anlatan Karadağ, "Elindeki kağıt ve tükenmez kalemle yanlarına gidip şişeyi kimin attığını sordum. Bir kişi maktulün attığını söyleyince ona neden fırlattığını sordum. Küfür etmesi üzerine tahrik oldum ve bir kez yumruk attım. Tam olarak elimde kalem olup olmadığını ve ona saplayıp saplamadığımı hatırlamıyorum. Anlık öfkeme denk geldi. Ancak tek darbe vurduğumu hatırlıyorum. Sonrasında maktul küfür ederek arkamdan gelmeye devam etti. Ayakta ve canlıydı, ben de dükkanın içerisine geçtim. İş yeri sahibine dışarıda biriyle kavga ettiğimi söyledim. İş yeri sahibi yüzü kanayan maktule peçete verdi ve ambulans çağırdı." ifadesini kullandı.

Bir hafta sonra öldüğünü öğrendiği maktulle aralarında husumet olmadığını ifade eden sanık, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanığın avukatı Erdal Çelik ise müvekkilinin öldürme amacının olmadığını belirterek, yaralıyken ambulansa bindirildiği sırada maktulün sağlık görevlileri tarafından düşürüldüğünü savundu.

Çelik, otopsi raporuna göre de vücudunda çok sayıda darbe olduğu tespit edilen maktulün bir kalem darbesiyle ölmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Duruşma ertelendi

Ölen Erdal Yalçın'ın ailesi ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenmeyen 2 tanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verdi. Olay sırasında araca şişe atan kişinin kimliğinin tespit edilmesi için müşteki avukatına süre veren heyet, tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Kasım 2023'te Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir kaldırımda oturan Engin Yalçın'a, aralarında çıkan tartışma sırasında sanık Derviş Karadağ'ın elindeki plastik kalemle yumruk attığı, sol kaşından yaralanan maktulün yoğun kan kaybı yaşayarak hayati tehlike altında hastaneye kaldırıldığı ve olaydan 1 hafta sonra öldüğü belirtiliyor.

İddianame yer verilen otopsi raporuna göre, uyuşturucu madde tespit edilen maktulün, ölümünün cisim yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Karadağ'ın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.