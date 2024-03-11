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Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber! Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber! Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

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Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. 

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