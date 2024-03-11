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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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İ.A. idaresindeki 38 H 2900 plakalı otomobil, Kuzey çevre yolunda M.D. yönetimindeki 25 EB 735 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan A.A. ile F.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü İ.A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

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