BIST 9.265
DOLAR 32,00
EURO 35,06
ALTIN 2.240,72
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ramazan ayı paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ramazan ayı paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ramazan ayının sofralara bereket, evlere huzur, kalplere mutluluk getirmesini diledi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ramazan ayının sofralara bereket, evlere huzur, kalplere mutluluk getirmesini diledi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet bu yıl da 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayın sofralarımıza bereket, evlerimize huzur, kalplerimize mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan tepki çeken Erdoğan açıklaması
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan tepki çeken Erdoğan açıklaması
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Şimşek'ten Fitch'in kararına yorum: Seçimsiz uzun bir döneme giriyoruz
Şimşek'ten Fitch'in kararına yorum: Seçimsiz uzun bir döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak
Bursa'da tırın çarptığı genç mühendis hayatını kaybetti
Bursa'da tırın çarptığı genç mühendis hayatını kaybetti
Boşanma kararı alanlar dikkat! Artık bunu yapamazsınız: Yargıtay son noktayı koydu
Boşanma kararı alanlar dikkat! Artık bunu yapamazsınız: Yargıtay son noktayı koydu
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
İstanbul'da metro seferlerine ramazan düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine ramazan düzenlemesi
Aydın'da yaşlı adamın talihsiz ölümü
Aydın'da yaşlı adamın talihsiz ölümü
Alperen Şengün'den kötü haber sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı
Alperen Şengün'den kötü haber sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı
Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor
Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı