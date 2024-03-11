İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ramazan ayı paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ramazan ayının sofralara bereket, evlere huzur, kalplere mutluluk getirmesini diledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ramazan ayının sofralara bereket, evlere huzur, kalplere mutluluk getirmesini diledi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet bu yıl da 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayın sofralarımıza bereket, evlerimize huzur, kalplerimize mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.