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Alperen Şengün'den kötü haber sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

Alperen Şengün'den kötü haber sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu olan Alperen Şengün geçirdiği kötü sakatlık sonucu sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı.

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NBA'de Houston Rockets, Sacramento Kings deplasmanına çıktı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets rakibini 112-104 mağlup etti.

Öte yandan Alperen Şengün maçın son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Müsabakanın bitimine 40 saniye kala Rockets'ın top kaybında gelişen Sacramento Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün yere kötü bastı ve sağ dizinden sakatlık yaşadı.

Uzun süre yerden kalmayan Alperen Şengün sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Milli basketbolcunun son derece üzgün olduğu anlar yayına yansıdı.

ESPN'in aktardığı bilgiye göre, Şengün'ün bugün hem sağ dizinden hem de ayak bileğinden MR çekilecek.

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