ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi öldü

ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Virginia Eyalet Polisinin yaptığı açıklamada, "IAI Astra 1125" tipi çift motorlu özel jetin Virginia'nın Bath bölgesine düştüğü bildirildi.
Jetin düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.
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