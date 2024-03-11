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ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi öldü

ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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Virginia Eyalet Polisinin yaptığı açıklamada, "IAI Astra 1125" tipi çift motorlu özel jetin Virginia'nın Bath bölgesine düştüğü bildirildi.

Jetin düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.

Not: Haberi görseli arşivdir.

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