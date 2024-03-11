Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ın 'zübük' ve 'gölge' çıkışına yanıt: Şantajın dik alasıdır!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak kendi adaylarıyla yarışacak olan Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) Genel Başkan Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinden gelen tepkilere yanıt verdi. Asıl siyasi şantajın kendilerine yapıldığını iddia eden Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu 'Zübük' çıkışına da değindi.

Abone ol

Yerel seçimlerde özellikle İstanbul'da kilit bir rol oynayacağı öngörülen Yeniden Refah Partisi'den Genel Beşkan Fatih Erbakan, önemli açıklamalarda buldu. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Erbakan, seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarının altını çizerken, Cumhur İttifakı'ndan da ayrıldıklarını söyledi.

"Cumhur İttifakı'nda mısınız, değil misiniz?" sorusuna yanıt veren YRP lideri Erbakan, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememizden dolayı Cumhur İttifakı’nın dışında olduğumuzu değerlendiriyorlarsa onların değerlendirmesine katılalım biz de. Ama biz Cumhur’a girerken dedik ki; 'Noter makamı olacak parti değiliz. Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı’nda Cumhur saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'daki mitingde kullandığı "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" sözlerine de yanıt verdi. Erbakan "Mantıklı görmüyorum. AK Parti'nin kampanya imkanlarından yararlanmıyoruz. Gölge derken neyi kastediyorlar?" dedi.

Erdoğan'ın 'şantaj' ve 'zübük' çıkışına da değinen Erbakan şunları söyledi;

"Zübük; ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekile giren siyasetçi tipi. Öyle olunca üzerimize alınmıyoruz. Efkan Alan'nın 'Yeniden Refah’ın kazanma ihtimali yok. Ama CHP’nin kazanma ihtimali artıyor. Muhalefet belediyelerinin kazanmasına yardımcı oluyor' sözleri asıl siyasi şantaj. Bu seçmene ve bize bir şantaj olmuyor mu? 'Siz buna verirseniz, bak CHP gelir…' Aslında şantajın dik

alasıdır."