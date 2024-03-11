Fenerbahçeli Edin Dzeko maç sonu patladı: Gerçekten utanç verici yemin ediyorum

Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın performansını eleştirdi. Dzeko, "Bu şekilde oyun durmaz. Bu durum, Türk futbolu açısından, dışarıdan bakan insanlara güzel bir imaj çizmiyor. İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici" dedi.

Abone ol

Bosna Hersekli futbolcu, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zor bir müsabakadan önemli bir galibiyet aldıklarını belirten 37 yaşındaki santrfor, "İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair? Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Bu, ilk defa da olmuyor. Bizleri geriyor bu durum. Hakemler de buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, sonra 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda sarı kartlar görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum." diye konuştu.

"İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici"

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın performansını eleştiren Edin Dzeko, her maç benzer durumlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarz şeylerin olmasına her maç daha fazla izin veriliyor. Futbol böyle değil, futbol böyle oynanmaz. Bu şekilde oyun durmaz. Bu durum, Türk futbolu açısından, dışarıdan bakan insanlara güzel bir imaj çizmiyor. İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici. Normal şartlarda en az 6-7 puan farkla önde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her maçımız çok zor geçiyor. Üçer sarı kartı olan 10 oyuncumuz var. Bu da garip bir durum. Hakemler, sanki diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Şampiyonluk şansı yüzde 50-50 diyeceksek hakemlerin de bu şekilde davranmaları gerekiyor. Maçlar saha içinde kazanılacaksa hakemlerin de eşit davranması gerekiyor, farklı olmamalı."

"Türk hakemleri Avrupa'daki maçları izlesin"

Türk hakemlerine çağrıda bulunan Dzeko, "Hakemlerin biraz Avrupa maçlarını izlemesi ve nasıl yönetildiğine bakması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da aldığımız 3-0'lık galibiyet, hakemin performansına bakarsak çok garip değil. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar. Ne görüyorlarsa onu çalıyorlar. Bugün kendimi biraz daha da yaşlanmış hissettim. Enerjimi, önemli olmayan pek çok konuya odaklamam gerekti. Utanç verici bir durum. Bizler futbol oynamak istiyoruz. Bu tarz, futbolla alakası olmayan şeylerle enerjimizi kaybetmek istemiyoruz.

Trabzonspor maçında verilecek hakem kararlarını merak ediyorum. Bizim yardıma ihtiyacımız yok. Bizim tek istediğimiz hakemlerin aynı davranması. Ondan sonra maçı kazanırız ya da kaybederiz. Önemli olan hakemlerin her takıma aynı şekilde davranması."

"Sahamızda çok fazla puan kaybettik"

Bu sezon iç sahada oynadıkları maçlarda çok fazla puan kaybı yaşadıklarının altını çizen Edin Dzeko, şunları kaydetti:

"Sahamızda çok fazla puan kaybettik. Aslında tam tersi olması gerekiyordu. Bunun neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Biz evimizde oynayınca maçların kolay olabileceğini düşünüyoruz ama böyle değil. Deplasmanlarda ise zor olacağını düşünerek daha fazla konsantre oluyoruz belki de... Ben bir seyirci baskısı hissetmiyorum. Bu oyuncudan oyuncuya değişir. Bazı oyuncular iç sahada baskı hissedebilir. Bu, özellikle genç oyuncular için normal. Futbolda baskı olacaktır. Bu baskıyı iyi yönde de kullanabilirsiniz. Keyif almalıyız. Tek düşünmemiz gereken taraftarımızın oluşturduğu harika atmosfer çünkü evimizde oynadığımız her maçta tüylerim diken diken oluyor"