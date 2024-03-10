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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yerli ve milli turbojet motorla ilk test atışında hedef tam isabet vuruldu

Yerli ve milli turbojet motorla ilk test atışında hedef tam isabet vuruldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Atmaca projesi kapsamında, yerli ve milli KTJ-3200 turbojet motoruyla ilk test atışı gerçekleştirildi. Test atışı başarıyla tamamlandı ve hedef isabetle vuruldu. Atışa ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak.” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, hedefin başarıyla vurulmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

“Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak.” diyen Görgün, “Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor.” ifadelerini kullandı.

Görgün, şunları kaydetti:

“Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

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