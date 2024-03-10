BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ramazan ayının ilk pideleri tezgahta yerini aldı

Ramazan ayının ilk pideleri tezgahta yerini aldı

Bu gece ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayının ilk pideleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Abone ol

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide tezgahlarda yerini aldı. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde fırıncılar ilk Ramazan pidelerini çıkarırken, sade pide 15 TL, yumurtalı pide ise 20 TL’den satılmaya başlandı. Fırıncılar Ramazan boyunca vatandaşların yoğun ilgisini beklerken, pide ile birlikte göbü tabir edilen ekmek de çıkarılıyor.

Ekmek fırını tezgahtarı Cengiz Yıldırım, Ramazan'ın ilk pidelerini çıkardıklarını belirtti. Yıldırım, “Bu gece ilk sahurla birlikte Ramazan ayı başlıyor. Biz de ilk Ramazan pidelerimizi çıkardık. Sade pideyi 15 TL, yumurtalı pideyi ise 20 TL’den satıyoruz. Geçen yıl vatandaşların yoğun bir ilgisi vardı. Bu yıl ilgi bekliyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren şüpheli yakalandı
Tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren şüpheli yakalandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İstanbul'da AK Parti'ye katılan 1000 üyeye rozet takıldı
İstanbul'da AK Parti'ye katılan 1000 üyeye rozet takıldı
Antalya'da deprem oldu! AFAD depremin şiddetini duyurdu
Antalya'da deprem oldu! AFAD depremin şiddetini duyurdu
PSG, Reims ile berabere kaldı
PSG, Reims ile berabere kaldı
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Samsunspor karşısında
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Samsunspor karşısında
Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi
Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi
Süper Lig'de İstanbulspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Süper Lig'de İstanbulspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Sağlık Bakanlığı, 5 yıllık yeni yol haritasında "toplum sağlığına" odaklanacak
Sağlık Bakanlığı, 5 yıllık yeni yol haritasında "toplum sağlığına" odaklanacak
Volkan Demirel: "Hem skordan hem de oyundan mutlu değilim"
Volkan Demirel: "Hem skordan hem de oyundan mutlu değilim"
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin kızı konuştu: Babam rahat uyuyacak
Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin kızı konuştu: Babam rahat uyuyacak