Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin kızı konuştu: Babam rahat uyuyacak

Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin davada karar çıktı. İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Oğuz Erge'nin 16 yaşındaki kızı Naz Erge "Bu güzel kararı babamın mezarına gidip söyleyeceğim. O da bunu duyunca mezarında daha rahat uyuyacak" dedi.

Abone ol

44 yaşındaki Oğuz Erge İzmir'de 15 yıldır taksi şoförlüğü yapıyordu. Aracı arızalı olduğu için evine dönecekti ancak soğuk havada üşümesin diye taksi bekleyen bir genci aracına aldı. 19 yaşındaki Delil Aysal bir süre yanlış adreste gezdirği taksi şoförüne ruhsatsız tabancasıyla üç el ateş etti. Ağır yaralanan iki çocuk babası oğuz erge kurtarılamadı.

16 Şubat'taki ilk duruşmada Aysal, cinayet gecesi bazı psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç içtiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesini istedi. Sanığın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığının olmadığı tespit edildi.

Delil Aysal kasten öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşımakla suçlanıyordu. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden görülen davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı.

Sanığa, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan 14 yıl 10 ay, "ruhsatsız silah taşıma"dan ise 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi. En üst sınırdan verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kararın ardından Oğuz Erge'nin kızı Naz Erge ve eski eşi Nevra Karaman Sabah gazetesine konuştu.

Babasının kanının yerde kalmadığını söyleyen Naz Erge, "Bu güzel kararı babamın mezarına gidip söyleyeceğim. O da bunu duyunca mezarında daha rahat uyuyacak. Babam için dua edeceğim" dedi.

Oğuz Erge'nin eski eşi Nevra Karaman da, "Hızlı mahkeme süreci verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası benim ve kızımın içini rahatlattı. Acımız bir nebze olsun azalttı. Yüreğimize su serpti. Verilen karardan memnunuz. Yeterli bulduk. Adalete olan güvenimiz tamdı. Bu karar da güvenimizi sarsmadı. Hakimlerimize ve savcılarımıza teşekkür ederiz. Kızım ve ben psikolojik destek alıyoruz. Beraber bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyoruz" dedi.