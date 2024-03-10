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Süper Lig'de Kayserispor, Hatayspor'la berabere kaldı!

Süper Lig'de Kayserispor, Hatayspor'la berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar

2. dakikada Hatayspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın orta sahanın gerisinden verdiği pasla ceza sahası içine giren ve rakiplerini çalımlayan Doğukan Sinik'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

4. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden ceza sahasına döndü.

23. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Nazon'un pasıyla buluştuğu topa ceza sahası dışında sert vuran Mehdi Bourabia fileleri havalandırdı. 1-1.

36. dakikada Kayseripor atağında ceza sahası içinde Ali Karimi ile verkaç yapan Ramazan Civelek'in sert şutunda top sağ direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

55. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Cardoso’nun uzak direğe doğru yaptığı vuruşta kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Arif’in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarı gitti.

57. dakikada sağ kanatta Nazon’un arka direğe açtığı ortada Cardoso’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada orta sahada aldığı topla kaleye doğru ilerleyen Cardoso’nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso (Hasan Ali Kaldırım dk. 88), Karimi (Attamah dk. 81), Ramazan (Shukurov dk. 76), Nazon (Bahoken dk. 88)
Yedekler: Onurcan, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Berat, Ackah, Talha
Teknik Sorumlu: Hari Vukas

Hatayspor: Erce, Rivas, Maksimovic, Burak Yılmaz, Cemali, Abdulkadir (Fernandes dk. 66), Boudjemaa, Dele-Bashiru, Rui Pedro (Görkem dk. 66), Doğukan Sinik (Ömer Faruk dk. 66), Halil Dervişoğlu (Dadaşov dk. 66)
Yedekler: Bekaj, Strandberg, Ghoulam, Kerim, Cengiz, Aburjania
Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bourabia (dk. 23) (Kayserispor), Doğukan Sinik (dk. 2) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Arif (dk. 77) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Cardoso, Ramazan, Gökhan (Kayserispor), Doğukan Sinik, Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor)

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