Cumhurbaşkan Erdoğan'dan İzmir mitinginde İmamoğlu ve Özel'e salvolar! "İstanbul'da 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde 100 bin vatandaşa hitap etti. Erdoğan, Özgür Özel için, "Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor." dedi. Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelik sözleri de dikkat çekti. 'İstanbul'da tutmayın küçük enişteyi karakteri var" diyen Erdoğan, İmamoğlu'nun yarım gün mesai yaptığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde 100 bin vatandaşın önünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak.'' dedi. Ana muhalefetin çıkar kavgasına tutuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak, 'fikrimizi kendisine verip zayi etmek' istemiyoruz. Özgür efendi bir diğer Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden henüz dört ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İmamoğlu için "İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var" diyen Erdoğan devamında şu ifadeleri kullandı:

(İmamoğlu) Kibirli bir eda ile ha bire atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Sevgili İzmirliler sizleri en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Milli Mücadele'nin zafer şehri, Anadolu'nun bereket kapısı, Ege'nin incisi İzmir'de sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Ben buna inanıyorum. 1 asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet düşmanlarından yakasını kurtaramadı. İzmir ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı.

"Yüzlerine 'Atatürk' maskesi takıp yan gelip yattılar"

Bu şehir hak ettiğinden, yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis'te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Pazarlıklarla Meclis'e taşıdıkları kişiler soruyorum, şimdi nerede? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar.

Yetmedi, İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi, kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Hem de ne kavga. Hani Tepecik'teki o meşhur kavgalar var ya bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Hepsinin üstüne bir de 'çantada keklik' olarak gördükleri iradenizi açık arttırmaya çıkardılar. Mayıs seçimlerinde yaşananları biliyorsunuz. Sizlerin oyuyla her gün bir yenisi ortaya çıkan pazarlıklarla, Meclise taşıdıkları kişiler şimdi nerede? Bu seçimlerde sizlerin oyuyla seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz? Cumhur İttifakı bu konuda gayet şeffaf. AK Partili ve MHP'li belediye başkan adaylarımızı bizzat kendimiz sahneye çıkartıp takdim ediyoruz."

"Özgür efendi Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü"

"Peki CHP'nin demlendiği müttefikleriyle ilişkisinde böyle bir şeffaflık var mı? Yok. Belediye müdürlüklerine kadar uzanan pazarlıklardan sizin haberiniz var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, ne vadettiklerinden haberdar mısınız? Yok. Böyle siyaset olur mu?"

"CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak, 'fikrimizi kendisine verip zayi etmek' istemiyoruz. Özgür efendi bir diğer Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden henüz dört ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı.

"İstanbul'da 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var"

Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir eda ile ha bire atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz."

"Son 21 yılda her şeyi geliştirdik, muhalefet dışarıda kaldı"

Son 21 yılda her şeyi geliştirdik. Milletimiz de gayretiyle her alanda bu değişime ayak uydurdu. Sadece muhalefet dışarıda kaldı. Onu değiştiremedik.

"Şu Körfez'in çektiği nedir? İzmir buna layık mı?"

Dün de kendisini milletin üstünde görüyor ve tepeden bakıyorlardı. 31 Mart'a hazırlanıyorsunuz, biliyorum. Sandıkları gümbür gümbür patlatacaksınız. Kendi mensupları dahil herkese aynı nobranlıkla davranıyorlar. Bugün de terör örgütü uzantılarıyla kent uzlaşısı altında gizli saklı iş çeviriyorlar. Tuğla üstüne tuğla koydukları bir hayırlı işlerini göremedik. Şu Körfez'in çektiği nedir? Şu pisliği görüyorsunuz. İzmir buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehir buna layık mı?

"Ülke bunların eline kalsa facia olur"

Bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle kapatmaya çalışıyorlar. Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Bu şaşkınlar herkese ayar vermeye, herkesi kendilerine tabii etmeye çalışıyorlar. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Ülke bunların eline kalsa hangi facialarla karşılaşacağını mayıs ayından beri görüyoruz.

Biz bu ülkenin önüne Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyon koyduk. Rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik. Gençler ben de size aşığım. Amacımız Türkiye'nin tüm zenginlikleriyle dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer almasıdır. Üstesinden gelebilecek sorunlar sizi yanıltmasın. Programlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, belediyeleriyle milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz. Biz size inanıyoruz, siz de bize inanıyor musunuz? Aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeden yüzümüze haykırın. Biz de kibir olmaz hatalarımızı düzeltelim. Bizde eser olur, hizmet olur, mücadele olur, tamamlama, düzeltme olur. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz.

"Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin"

Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız. İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik zaten bizim işimiz. 31 yıldır tek başımıza iktidarız. Başka bir niyetimiz olsa zaten ortaya çıkardı, milletim bizi buralarda bırakmazdı. Amacımız insanımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes anladı.

Ramazan ayı mesajı

Bugün ilk teravihi kılıyor, ilk sahura kalkıyoruz. Ramazan ayınızı şimdiden tebrik ediyorum. Özellikle ramazan bayramı gelmeden milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum, sizlere güveniyorum. Ramazan mağrifet ve bereket ayıdır.

İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla 449 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırımı var mı İzmir'de? 4 yeni üniversite kurduk. 26 bin 431 lişi kapasiteli yurt binalarını açtık. İzmir Belediyesi acaba kaç yurt yaptı? 115 adet spor tesisi inşa ettik. 17 milyar lira sosyal yardım sağladık. 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemiz olmak üzere 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İktidara geldiğimizde 6 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 70 adet su arıtma tesisi oldu. Ulaştırmada 618 kilometre bölünmüş yol yaptık. Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolu dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. 2520 metre uzunluğundaki Konak Tünelini kazandırdık. İzmir Çevreyolunu da bitirdik, yeni çevre yolları da yapılıyor.

"İzmir'e hizmeti biz yapacağız"

Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız, gerekenleri biz yapacağız. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattına etaplar halinde devam ediyoruz. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik ve yolcu kapasitesini 5 katına çıkardık. 20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı neydi biz ne yaptık. Tarım ve Ormanda şehrimize 38 baraj, 44 sulama tesisi, 8 gölet ve 8 yeraltı depolama tesisi yaptık. 94 bin dekar arazinin sulanması için 5 baraj daha inşa ediyoruz. Çiftçilerimize 3 milyar 750 milyon lira ziraii gelir artışı sağladık. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar 64 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik.