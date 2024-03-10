Mustafa Ceceli Kemalpaşalılarla buluştu

Mustafa Ceceli, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar’ın daveti üzerine ilçeye gelen Ceceli, Kemalpaşa'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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Sanatçı Mustafa Ceceli, Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar'ın daveti üzerine ilçeye gelen Ceceli, Kemalpaşa etkinlik alanında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan partisinin adayı Atar'a destek vermelerini istedi. Kasapoğlu, 31 Mart'tan sonra Galip Atar'la Kemalpaşa'da daha çok sosyal ve kültürel etkinliklerin vatandaşla buluşacağını söyledi.

Başkan adayı Atar da Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu kaydetti. Atar, “Bugün burada bu coşkulu kalabalığı görmek ve sizlerle bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. İnşallah 31 Mart'tan sonra da bu birlikteliğimiz bu gibi etkinliklerle devam edecek. Her alanda yapacağımız çalışmalar ve etkinliklerle örnek bir belediyecilik teşkil edeceğiz. Sizlerin her türlü kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmanız için imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.

Konser alanına erken saatlerde gelen vatandaşlar, havanın soğuk olmasına aldırmadan alanı doldurarak geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Konserin bitmesi ile birlikte önceki Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Belediye Başkan adayı Galip Atar, ilçede bulunan bir kafede gençlerle buluşup sohbet etti.