BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı

Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı

ADANA'da ayrıldığı asker eşi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen doktor Feray Kaplan'ın çocuklarıyla son görüntüleri ortaya çıkarken, katilin olay yerinden telefonla konuşarak soğukkanlı bir şekilde ayrıldığı görüldü.

Abone ol

Olay, 8 Mart günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bulunan Zakir Gergin apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesi Eda'yı (65) evine bırakmak için kızı Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile birlikte Adana'ya geldi.

Çocuklarıyla son görüntüsü ortaya çıktı

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan, 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.'nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti. Feray Balkan'ın çocuklarıyla apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski eşini vurduktan sonra soğukkanlı bir şekilde ayrıldı

Eski karısı ve çocuklarının apartmandan girdiği gören Seçkin E. ise peşlerinden içeri girdi. Çocukları yukarı gönderen anne Balkan, eski eşi Seçkin E. ile konuşmaya başladı. Konuşmanın ardından asansöre yönelen Balkan, Seçkin E. tarafından sırtından ve kulağının arkasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ise hiçbir şey olmamış gibi cep telefonuyla konuşarak olay yerinden ayrıldı.

Çukurova araştırma ekipleri katili yakaladı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası
Foto Galeri Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman çavuşun ani ölümü kahretti! Nikah işlemleri için Hakkari'den Kütahya'ya gelmişti
Uzman çavuşun ani ölümü kahretti! Nikah işlemleri için Hakkari'den Kütahya'ya gelmişti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Milli Savunma Bakanlığı görüntülerle duyurdu: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı görüntülerle duyurdu: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Nikah için memleketine gelen Uzman Çavuş hayatını kaybetti
Nikah için memleketine gelen Uzman Çavuş hayatını kaybetti
İtalya'da Inter, 20. şampiyonluğuna yürüyor!
İtalya'da Inter, 20. şampiyonluğuna yürüyor!
DEM Parti'den tepki çeken sözler! Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz
DEM Parti'den tepki çeken sözler! Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz
Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 kişi öldü!
Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 kişi öldü!
Tekirdağ'da bin 876 uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ'da bin 876 uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbulluları sahura 3 bin 350 davulcu kaldıracak!
İstanbulluları sahura 3 bin 350 davulcu kaldıracak!
Emeklilere bir müjde de Yücel Yılmaz'dan! Balıkesir'de yapılacak projelere bakın
Emeklilere bir müjde de Yücel Yılmaz'dan! Balıkesir'de yapılacak projelere bakın
Yeni detaylar ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlu Timur: Anne beni affet araç pert oldu
Yeni detaylar ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlu Timur: Anne beni affet araç pert oldu
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na metro yanıtı: O tarihlerde İBB Meclisinin bir üyesiydi
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na metro yanıtı: O tarihlerde İBB Meclisinin bir üyesiydi