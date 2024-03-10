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İtalya'da Inter, 20. şampiyonluğuna yürüyor!

İtalya'da Inter, 20. şampiyonluğuna yürüyor!

İtalya Serie A ekibi Inter, deplasmanda karşılaştığı Bologna’yı 1-0’lık skorla mağlup ederek, şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Juventus ile arasında puan farkını maç fazlasıyla 18’e yükseltti.

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İtalya Serie A temsilcisi Inter, konuk olduğu Bologna’yı 1-0’lık skorla yendi. Inter bu sonuçla şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Juventus ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 18’e yükseltti. İtalyan ekibi ayrıca yenilmezlik serisini 22'ye çıkarırken, son 10 karşılaşmasından da galip ayrıldı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada yerini Kristjan Asllani’ye bıraktı.

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