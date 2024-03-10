Emeklilere bir müjde de Yücel Yılmaz'dan! Balıkesir'de yapılacak projelere bakın

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na metro yanıtı: O tarihlerde İBB Meclisinin bir üyesiydi

Murat Kurum: 31 Mart'ta bir tarafta 'Ayasofya müze olsun' diyenler, diğer tarafta 'Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın' diyenler var