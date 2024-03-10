Emeklilere bir müjde de Yücel Yılmaz'dan! Balıkesir'de yapılacak projelere bakın

31 Mart yerel seçimlerine artık geri sayım hızlanmaya başladı. Tüm adaylar çalışmalarını iyice hızlandırırken, projelerini de tek tek farklı mecralarda açıklamaya devam ediyor.Abone ol
Halkın sorunlarına kulak veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz emeklilere, gençlere müjdelerini peş peşe sıraladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz özellikle Balıkesir halkını heyecanlandıracak seçim vaatlerini, hedeflerini ve projelerini Hadi Özışık'ın konuğu olarak canlı yayında açıkladı.
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