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Samsun'da cinayet: Akrabasını öldürüp canlı yayın açtı! "Namusumu temizledim"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da cinayet: Akrabasını öldürüp canlı yayın açtı! "Namusumu temizledim"

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, ilçe merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Mustecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem S. çıkan tartışmada akrabası Bahri Sezgin'e silahla ateş etti.

Bahri Sezgin ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Ekrem S. olay sonrası sosyal medyada yaptığı canlı yayında "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı. Ekrem S. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bahri Sezgin

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