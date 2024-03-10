BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Taksiyle çarpışan motosiklet alev topuna döndü: 2 yaralı

İSTANBUL Sarıyer’de motosikletle ticari taksi bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrularak alev alırken, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Hacıosman yönünde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 34 TDZ 52 plakalı ticari taksi ile aynı yönde giden 34 GNJ 340 plakalı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpmamanın etkisiyle motosiklette bulunan U.Ö. ve K.Ö. motosikletten düşerek yaralanırken, yola savrulan motosiklet ise alevlere teslim oldu.

Kaza sonrası vatandaşlar yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar bir yandan yerde yatan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da adeta alev topuna dönen motosiklete yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında motosiklet küle dönerken, ticari takside hasar meydana geldi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ticari taksi şoförünün de bilgisi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğrencileri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 15 yaralı!
Öğrencileri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 15 yaralı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Heykeli dikilen Fenerbahçeli efsane voleybolcu Eda Erdem'e nazar değdi
Heykeli dikilen Fenerbahçeli efsane voleybolcu Eda Erdem'e nazar değdi
190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
4 ilde jandarmadan eş zamanlı operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşı dahil 20 gözaltı
4 ilde jandarmadan eş zamanlı operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşı dahil 20 gözaltı
İstanbul’da sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları seferleri iptal edildi
İstanbul’da sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları seferleri iptal edildi
CHP'de İmamoğlu bir taşla iki kuş vurdu! Tunç Soyer'i devreye soktu kulisi
CHP'de İmamoğlu bir taşla iki kuş vurdu! Tunç Soyer'i devreye soktu kulisi
MOSSAD'a bilgi satanların detaylarına ulaşıldı şüphelinin hesabına 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi
MOSSAD'a bilgi satanların detaylarına ulaşıldı şüphelinin hesabına 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın
Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu
Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu
Bayern Münih rakibine acımadı gol olup yağdı
Bayern Münih rakibine acımadı gol olup yağdı