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Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu

Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu

Boşanma aşamasında olan eşini ve oğlunu öldürerek Kırklareli’nde tarlaya gömen baba, gözaltına alındı.

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Alınan bilgi göre, İstanbul’da boşanma aşamasında aşamasında olan emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşi Zeynep Bedir (45) ile oğlu Tarık Bedir (26) silahla öldürdü. Daha sonra Bedir, eşi ve oğlumu Kırklareli’nde tarlasına gömdü.

Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Kocası takibe alındı

Ekipler boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir’i teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri Çeşmeköy de evi ve tarlasına zaman giden Bedir için İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle işbirliği yaptı.

Akşam saatlerinde tarlaya gittiğini tespit etti

Ekipler köyde yaptığı araştırmada Bedir’in akşam saatlerinde tarlaya gittiğini tespit etti. Cengiz Bedir gittiği İstanbul’da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bedir’in itirafı üzerine Jandarma ve polis ekipleri, bugün yaptığı çalışmada Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedenini gömülü olduğu tarladan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Anne ile oğlunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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