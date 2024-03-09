Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

91 yaşındaki usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul Levent'teki evinde vefat etti.Abone ol
Yeşilçam'da sayısız projede rol alan Kayha Yıldızoğlu, sevilen oyunculardan oldu.
Selena, Akasya Durağı ile Küçük Ağa dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, sevenlerini üzdü..
Usta oyuncu, İstanbul Levent'teki evinde 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Haberi kızı Sibel Aybar duyurdu.
Feriköy'de toprağa verilecek
Çok üzgün olduklarını belirten Aybar, “Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” dedi.