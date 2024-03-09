Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi: Sözleşmesi uzatılacak

Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Kenan Yıldız'ın kontratının 2029'a kadar uzatılması beklenirken, milli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi de olacak.

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İtalya Serie A'da 27 maç sonunda lider Inter'in 15 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi yaşanıyor.

Genç yaşına rağmen İtalyan ekibinde ve A Milli Takım'da beğenileri toplayan hücum oyuncusunun sözleşmesi uzatılacak.

Görüşmeler başladı

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, sözleşmesi 2027 yılında tamamlanacak olan Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istiyor.

Habere göre kulüp ve oyuncu tarafı arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri şimdiden başladı.

Serbest kalma maddesi eklenecek

Öte yandan haberde; genç yıldızın temsilcileri yeni sözleşmede bir serbest kalma maddesinin yer almasını istediği yer aldı.

İtalyan basınının haberine göre, birçok oyuncunun sözleşmesinde yer alan bu madde Kenan Yıldız'ın sözleşmesine de eklenecek.

3 gol kaydetti

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda 19 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gollük skor katkısı verdi.