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Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle fırına girdi!

Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle fırına girdi!

İstanbul Büyükçekmece'de fren yerine gaza basan sürücü, park etmeye çalıştığı otomobiliyle yakındaki fırına girdi.

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Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'ne 34 TC 1651 plakalı otomobiliyle gelen sürücü, cadde üzerindeki bir fırının önüne park etmek istedi.

Bu sırada fren yerine gaz pedalına basan sürücü, fırının camını kırarak içeri girdi, tezgaha çarptı.

İçeride bulunan fırın çalışanı Raisa Köp (46) hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan fırın çalışanı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Yaşanan olayı anlatan Raisa Köp'ün eşi Ahmet Köp, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin fırına girdiğini, eşinin bacağının da tezgahın altında kalarak ezildiğini söyledi.

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