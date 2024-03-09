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BankPozitif'ten Fitch Ratigns değerlendirmesi

BankPozitif'ten Fitch Ratigns değerlendirmesi

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu: Türkiye'nin kredi notu yükselmeye devam edecek.

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Fitch raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiği belirterek, “12 yılın ardından gelen bu not artışında kararlı ve öngörülebilir bir programın etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye mevcut durumda aslında hem ekonomik büyüklük hem de potansiyel anlamında kıyas kabul etmeyecek ülkeler ile aynı kategoride bulunuyordu. Kredi notlarının ekonomik değerlendirmeler yanında siyasi gerekçeleri olduğu bilinen bir gerçek. Derecelendirme kuruluşları, gerileyen cari işlemler açığı, rekor kıran ihracat ve risk primindeki tarihi düşüşün etkilerini daha fazla görmezden gelemezdi.” Diye konuştu.

”Not artışı pozitif havaya katkı sağlayacak”

Kararın etkisiyle Türkiye’ye sıcak para girişinin daha da hızlanacağına işaret eden Erkan Kork, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Özellikle bu not artışının manşet etkisi oluşturacağını, bunun da piyasalarımızdaki pozitif havaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Enflasyonun artış hızındaki gerileme, büyüme trendinin devam etmesi ve bütçe disiplininin etkileriyle ekonomik istikrar artacak ve diğer derecelendirme kuruluşları da Türkiye’nin kredi notunu yükseltmeye devam edecektir. Biz de BankPozitif olarak Cumhurbaşkanımız’ın ve ekonomi yönetiminin yanındayız. 25’inci yaşımızı kutlayacağımız bu dönemde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve reel sektöre güçlü destek vermeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

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