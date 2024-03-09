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70 yaşında, bastonla İngilizce kursuna gidiyor

70 yaşında, bastonla İngilizce kursuna gidiyor

Nevşehir'de yaşayan Metin Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olabilmek için, İngilizce kursuna gidiyor.

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Nevşehir Şehit jandarma Onbaşı Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezi ve Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) işbirliğinde açılan İngilizce kursuna kazılan 3 çocuk, 7 torun sahibi 70 yaşındaki Metin Yıldız, kızının tavsiyesi üzerine yaklaşık 1 ay önce İngilizce kursuna kayıt yaptırdı.

Yıldız, hafta sonları düzenlenen kursa bastonla yürüyerek geliyor. Haftada 8 saat süren derslere ara vermeden katılan Yıldız, katıldığı dersleri dikkatlice dinleyerek not alıyor.

Metin Yıldız, şu ana kadar derslerden bir çok kelime öğrendi. Adını ve soyadını İngilizce söyleyen Yıldız, sayıları ve günleri de öğrendi.

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