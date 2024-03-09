BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Valiliğine ziyarette bulundu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, valilik önünde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ile Gökhan Diktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Soytürk'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çıkışta, "Sayın Bakanım Romanlar sizinle gurur duyuyor" yazılı pankart açan vatandaşların yanına giden Yerli hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yerlikaya, daha sonra Yüksel ile Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Yerlikaya, seçimlerde Yüksel'e destek istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çamaşır kurutma makinesinden yangın çıktı!
Çamaşır kurutma makinesinden yangın çıktı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'de Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlıyor
Süper Lig'de Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlıyor
Eşini rehin alan madde bağımlısı, polise ateş açtı!
Eşini rehin alan madde bağımlısı, polise ateş açtı!
Kanseri ‘T’ hücreleri yok edecek
Kanseri ‘T’ hücreleri yok edecek
Fransa'da kürtaj hakkı, anayasal güvence altında
Fransa'da kürtaj hakkı, anayasal güvence altında
Kız kaçırma kavgasında kan aktı! Evi bastı, 3 kişiyi öldürdü!
Kız kaçırma kavgasında kan aktı! Evi bastı, 3 kişiyi öldürdü!
Samsun'da 55 bin 930 uyuşturucu hap ele geçirildi!
Samsun'da 55 bin 930 uyuşturucu hap ele geçirildi!
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 şüpheli yakalandı
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 şüpheli yakalandı