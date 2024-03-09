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ABD askeri helikopteri Teksas sınırında düştü

ABD askeri helikopteri Teksas sınırında düştü

ABD-Meksika sınırında devriye görevi yapmak üzere görevlendirilen bir Ulusal Muhafız helikopteri Teksas'ta düştü. ABD'li yetkililer olay nedeniyle helikopterde bulunan iki askerin ve bir ABD Sınır Devriyesi ajanının hayatını kaybettiğini, bir askerin de yaralandığını söyledi.

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Askeri yetkililer, ABD-Meksika sınırında devriye görevi yapmak üzere görevlendirilen bir Ulusal Muhafız helikopterinin dün Teksas'ta düştüğünü, helikopterde bulunan iki askerin ve bir ABD Sınır Devriyesi ajanının hayatını kaybettiğini, bir askerin de yaralandığını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre ABD Ordusu'ndan Binbaşı Ryan Wierzbicki, UH-72 Lakota helikopterinin sınırda havadan "izleme ve tespit" operasyonları yürütürken Teksas'ın Rio Grande Şehri yakınlarında yerel saatle 14.50 civarında düştüğünü söyledi.

Ordu, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi. Wierzbicki, kaza anındaki hava koşulları hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi.

Olayda hayatını kaybedenler ve yaralananların isimleri yakınlarına bildirilinceye kadar gizli tutuldu. Wierzbicki, helikopterin Fort Bliss, Teksas'taki ordu karakoluna bağlı Kuzey Müşterek Görev Gücü ile federal bir Güneybatı sınır destek misyonuna atandığını söyledi.

Binbaşı, uçağın Teksas Valisi Greg Abbott tarafından Teksas Ulusal Muhafız birlikleri ve Teksas Kamu Güvenliği Departmanı kullanılarak 2021'de başlatılan, devlet tarafından yönetilen bir sınır uygulama programı olan Lone Star Operasyonunun bir parçası olmadığını söyledi.

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