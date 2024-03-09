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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas terör örgütü değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas terör örgütü değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın başkan, İlim Yayma Vakfı'nın kıymetli üyeleri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakfımızın saygıdeğer yöneticilerine bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. Tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. İyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacağız.

Daha fazla gencimize ulaşacağız. Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. Nitelikli evlatlarımızı teşvik edeceğiz.

İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

"İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere pek çok bölgede ciddi insani dramlarla karşılıyoruz.

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Soykırım politikası uygulanıyor. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Gıda almak için sıra bekleyen masumların öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız. 

Netanyahu Nazi canisi

7 Ekim'den bu yana yüreğimizi dağlayan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistinlilerin sesi olduk. 

Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik. 

Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız.  Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. 

Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

Hamas terör örgütü değildir

21 yıl önce ABD'ye ilk yaptığım ziyarette bana Hamas'ı sordular, terör örgütü dediler. Hayır Hamas bir terör örgütü değil tam aksine direniş örgütü demiştim. O zaman başbakan değildim. Şimdi bize kalkıp da kimse Hamas için terör örgütü ifadesini kullandıramaz.

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