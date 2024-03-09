Yeniden Refah Partisi Ümraniye Belediye Başkan adayı oy oranını canlı yayında açıkladı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde Boğaz Köprüsü'nde FETÖ'cülerin saldırısı sonrası yaralanan ve Gazi olan Orçun Şekercioğlu, AK Parti Ümraniye Belediye Meclis Üyesi görevini yapıyordu. Daha sonrasında Ak Parti'den ayrılan Orçun Şekercioğlu Yeniden Refah Partisi'ne katılarak 31 Mart 2024 seçimlerinde Ümraniye'den belediye başkan adayı oldu. Hadi Özışık'ın konuğu Orçun Şekercioğlu süreci ve adaylığına dair hedeflerini canlı yayında anlattı.Abone ol
Orçun Şekercioğlu Yeniden Refah Partisi'ne katılarak 31 Mart 2024 seçimlerinde Ümraniye'den belediye başkan adayı oldu. Hadi Özışık'ın konuğu Orçun Şekercioğlu süreci ve adaylığına dair hedeflerini canlı yayında anlattı.