BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  SPOR

Süper Lig'de İstanbulspor ile Kasımpaşa yarın karşılaşacak

Süper Lig'de İstanbulspor ile Kasımpaşa yarın karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralara yükselen Kasımpaşa, geride kalan 3 maçta ise galibiyet elde edemeyerek 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bu sezon yalnızca 3 kez galibiyet sevinci yaşayan İstanbulspor ise 13 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
EPDK 15 şirkete lisans verdi
EPDK 15 şirkete lisans verdi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
4 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 kişi tutuklandı!
4 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 kişi tutuklandı!
Samsunspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Samsunspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Hakan Fidan'dan ABD'de önemli mesajlar! Gazze, F-35, PKK terör örgütü...
Hakan Fidan'dan ABD'de önemli mesajlar! Gazze, F-35, PKK terör örgütü...
Burcu Köksal olayı CHP'yi fena sarstı!
Burcu Köksal olayı CHP'yi fena sarstı!
İşçi servisleri çarpıştı! 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı!
İşçi servisleri çarpıştı! 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı!
Mauro Icardi Süper Lig’de 15. golünü kaydetti
Mauro Icardi Süper Lig’de 15. golünü kaydetti
İstanbul'da Mahzen-7 operasyonu! Bir organize suç çetesi daha çökertildi
İstanbul'da Mahzen-7 operasyonu! Bir organize suç çetesi daha çökertildi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasına devam edildi!  Seçil Erzan para trafiğini tek tek açıkladı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasına devam edildi!  Seçil Erzan para trafiğini tek tek açıkladı
Oğluyla birlikte kaçmıştı! Ölümlü kaza ile ilgili flaş gelişme kayıp telefon ortaya çıktı
Oğluyla birlikte kaçmıştı! Ölümlü kaza ile ilgili flaş gelişme kayıp telefon ortaya çıktı
Edirne Belediye Başkanı anjiyo oldu
Edirne Belediye Başkanı anjiyo oldu