İstanbul'da Mahzen-7 operasyonu! Bir organize suç çetesi daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7 Operasyonu'nda elebaşılığını Muhammed Uray’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Mahsen 7" operasyonunda bir organize suç çetesinin daha çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Nitelikli yağma,

Kasten yaralama,

Mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama),

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,

Silahlı tehdit ve

6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

12 adet ruhsatsız tabanca,

3 adet av tüfeği,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,

2 adet hassas terazi ve

Çok miktarda paraya el konuldu.