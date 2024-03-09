Oğluyla birlikte kaçmıştı! Ölümlü kaza ile ilgili flaş gelişme kayıp telefon ortaya çıktı

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Kazayı yapan 16 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırdığı belirlenen yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi. Yaralı birinin kayıp cep telefonun ortaya çıkmasından sonra, kazayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

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Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Kazayı yapan 16 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırdığı belirlenen yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi. Yaralı birinin kayıp cep telefonun ortaya çıkmasından sonra, kazayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Türkiye'nin konuştuğu kaza olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C. lüks aracıyla yol kenarında arızalanan ATV araçlarını tamir eden 5 kişiye çarparken Oğuz Murat Acı öldürmüştü.

Anne Eylem Tok, olay yerinden oğlunu araçla alarak kazadan yaklaşık 5 saat sonra uçakla önce Mısır’a ardından ABD'ye kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Mısır makamları şahısların ABD’ye kaçtığını ifade ettiler. Hemen aynı belgeleri ABD’nin adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem İnterpol vasıtası ile Türkiye’ye iadelerini talep ediyor, süreci takip ediyoruz.' dedi. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etti.

Telefon araçtan çıktı

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirledi.

Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.