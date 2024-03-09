CHP lideri Özgür Özel: Genel seçimlerde CHP'yi iktidar yapmazsam bir gün görevde durmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam bir gün görevde durmam. Olağanüstü kongreyi toplarım kendim de aday olmam." dedi.

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Özel, HaberTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın bir açılışta sarf ettiği, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesinin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadeleri sorulan Özel, Köksal'ın konuşmasının içeriğini fark etmediğini, fark etmesi halinde uyarıda bulunacağını söyledi.

Köksal ile telefonda konuştuğunu belirten Özel, "Dedi ki, 'Başkanım, belediyeyi DEM Parti ile beraber yönetecek, bunlar burada gizli ittifak yaptılar' diyorlar, 'Ben belediyeyi kendim yöneteceğim, DEM Parti ile yönetmeyeceğim dedim.' Afyonkarahisar'da günde 10 kere 'CHP, DEM'le ittifak halinde, eş başkan atanacak DEM'den' deniyormuş. Burcu'nun da tansiyonu yüksek o ifadeyi kullanmış." açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Köksal'ın açıklamalarına ilişkin "Bunu diyen ya kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak" sözleri sorulan Özel, "Burcu Hanım düzeltme yapmasa, kötü anlamda tutumunu sürdürmeye devam etse, Sayın İmamoğlu'nun ifadeleri ve bizim düşüncelerimiz farklı olmaz, o zaman bizim partide siyaset yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Tanju Özcan'ın sözleri

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın DEM Partililerle aynı kaldırımda yürümeyeceğine yönelik sözleri de sorulan Özel, "Kaldırımda yürümek kişisel bir tercih. Kamu hizmetinin sunumunda 'belediye hizmet sunmam' filan öyle bir şey yok. Tanju Bey de öyle demez." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Özel, Ankara'nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde DEM Parti ile kent uzlaşısı yapmalarının söz konusu olmadığını bildirdi.

CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasını "hem risk, hem fırsat" olarak nitelendiren Özel, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti ve HDP'nin oyunun yaklaşık yüzde 20 olduğunu belirtti.

Özel, "Şu anki anketlere yüzde 20 ekleseniz Türkiye'de her yeri alırız. Bu ittifakın olmaması şüphesiz bir dezavantaj. Yüzde 20'lik bir gücü İstanbul'da geçen seçim sonucundan düşseniz mümkün değil bir şey yapamazsınız. Buradaki avantajımız ne? Ekrem Başkan, Mansur Başkan, Vahap Başkan, Zeydan Başkan ve Antalya Başkanımızın AK Parti'den aldıkları belediyelerde gösterdikleri performans." dedi.

"Biz, Ekrem Beyle bugüne kadar hiç tartışmadık, hiç birbirimizi üzmedik"

İstanbul için sürekli anket yaptırdıklarını dile getiren Özel, son yaptıkları ankette Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 7 farkla önde olduğunu söyledi.

Özel, "İmamoğlu'yla aranızda bir rekabet var mı?" sorusuna, "Biz, Ekrem Bey'le bugüne kadar hiç tartışmadık, hiç birbirimizi üzmedik, kötü söz söylemedik. Birbirimizin görev alanlarına çok saygılıyız. Aramızda bir arkadaşlık, kardeşlik hukuku var. Genel Başkanlığın gereği saygısında, sevgisinde hiçbir zaman kusur yok. Bizim aramızda niye çatışma olsun? Ben, partinin Genel Başkanıyım, Ekrem Bey partinin büyükşehir belediye başkan adayı." cevabını verdi.

"Önümüzdeki genel seçimlerde partiyi iktidar yapmazsam bir gün görevde durmam"

Geleceğe dönük hedefinin CHP'yi ilk genel seçimlerde iktidar yapmak olduğunu bildiren Özel, şöyle devam etti:

"Benim geleceğe dönük olarak hedefim CHP'yi ilk genel seçimlerde iktidar yapmak. İkinci bir hedefim yok. Tarihe AK Parti iktidarını bitiren Genel Başkan olarak geçmek, benim kızıma, aileme, çocuklarıma, kişisel geçmişime bırakacağım en büyük miras. Önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam bir gün görevde durmam. Olağanüstü kongreyi toplarım kendim de aday olmam. Yerel seçimlerde genel olarak tabloya bakacağız. Yerel seçimlerde elimizdeki 11 büyükşehrin tamamını koruyacağımı düşünüyorum. Birkaç riskli gördüğümüz il var. Buradan hiçbir ilin motivasyonunu düşürmek istemem. Havlu attığımız, kaybettiğimiz görülen il yok."

Lütfü Savaş'ın adaylığı

Lütfü Savaş'ın adaylığına değinen Özel, Hatay'da yaptırılan 4 ankette de Savaş'ın en iyi aday olarak çıktığını belirtti.

Aday belirleme sürecinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerin seçilmemesinin söz konusu olmadığını aktaran Özel, süreci objektif bir biçimde yürüttüklerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'de CHP'ye destek vereceğini kaydeden CHP Genel Başkanı Özel, "İzmir'e destek vermemesi İzmir'de kendisi açısından telafi edemeyeceği bir tahribat yaratır." değerlendirmesini yaptı.