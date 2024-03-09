Murat Kurum, CHP'li İmamoğlu'nun 'sıfırdan metro' yalanını çürüttü

Ekrem İmamoğlu'nun sıfırdan açtık dediği 3 metro hattının tarihlerini açıklayan Murat Kurum, “Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017” diyerek İBB yönetimini eleştirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Mitingi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

"Sıfırdan başlayıp yaptım dediği metro hattının başlama tarihi 21 ağustos 2017"

Murat Kurum, İBB yönetiminin sıfırdan metro yaptığını iddia ettiği projelerin tarihlerini paylaştı. 3 metro hattının kullanımı için İBB Meclisi'ne gelen kredi teklifine CHP yönetiminin 2017'de 'hayır' oyu verdiğini aktaran Kurum, "Bu şehrin bir diğer önemli sorunu ise trafik çilesi ve ulaşım problemi. Son 5 yılda İstanbul'da yaşamak bir çileye, eziyete dönüştü. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de çıkıp İstanbul ile ilgisi olmayan mevcut aday ne yapıyor? Metro ile ilgili yalan söylüyor. Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diyor. Yalan söylerken de çok rahat, çok profesyonel. CHP'li mevcut başkanı kendi başkanlık yaptığı İBB'nin resmi internet sitesi yalanlıyor. Oradaki verileri paylaşıyorum: Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Üstelik 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017'de İBB Meclisi'ne gelen kredi talebine CHP grubunun 'hayır' oyu verdiği ortaya çıktı. Hatırlarsınız İmamoğlu, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB Meclisi'nin bir üyesiydi. Yani karşı çıktıkları projeleri, şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir? Bunun artık hangi sözüne inanacağız? Takdiri size bırakıyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum. Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47,3 km metronun 39,3 kilometresi bizim dönemimizde bitmiştir." diyerek sözlerine devam etti.

Ekrem İmamoğlu’nun ‘sıfırdan temelini ben attım’ dediği 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017’de İBB Meclisi’ne gelen kredi talebine CHP grubunun ‘hayır’ oyu verdiği ortaya çıktı. İmamoğlu, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB meclisinin bir üyesiydi.

"Reklamlarınız ve algı çalışmalarınız yalanlarınızın üzerini örtemez"

Murat Kurum, İBB kaynaklarının vatandaşa hizmet için değil kariyer planı için harcandığını vurguladı. İnsanların artık söylenen yalanlara inanmayacağını sözlerine ekleyen Kurum, "Mevcut yönetim trafiği çözmeye, depreme hazırlanmaya harcayacağı parayı reklama, siyasi ikbali uğruna parti dizaynlarına ayırmıştır. Bir kez daha yakalandınız, üstelik bu kez çok kötü yakalandınız. Artık reklamlarınız, algı çalışmalarınız da yalanlarınızın üzerini örtemez. Bu millete yalan söylemeyi bırakın. Bu milleti aldatmaya çalışmayın. Bu millet kendini aldatanı, kendine yalan söyleyenleri tarihten silmiştir. İnşallah 31 Mart'ta bu beceriksiz yönetimi sizlerle birlikte süresiz tatile göndereceğiz. İstanbullu hemşehrilerimizi yalandan ve trafik çilesinden kurtaracağız.." dedi.