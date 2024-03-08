İlhan Palut: Çok kötü günümüzdeydik

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 6-2'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Rizespor, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 6-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçta sakatlık yaşayan Mithat Pala için, "Mithat için üzgünüz. Bileğinde bir kırık şüphesi var, hastanede kontrolleri yapılıyor. İlk görüntü iç açıcı değil" dedi.

"Çok kötü günümüzdeydik"

47 yaşındaki teknik adam, "Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik. Çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz. Gelen topların birçoğunun gol olması hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız" sözlerini sarf etti.