Nasıl turizm yatırımcısı olunur? Yerel seçimlerde turizmin etkisi ne olacak?

Turizm sektörünün seçime olan etkisi ne olur?. Yılların birikimi ile konu internethaber youtube kanalında masaya yatırıldı.

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Turizm sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip ve bu süre zarfında Türkiye’nin turizm yatırımlarının gelişimine tanıklık eden turizm yazarı Alper Tekbaş ve Turizmci Vadi Karatopraklı, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Turizm Masası’nda seçimin turizme olacak etkisinden bahsetti. Alper Tekbaş ve Vadi Karatopraklı ayrıca, birçok kişinin merak ettiği ‘turizm yatırımcısı nasıl olunur’ sorusuna da tüm detayları ile yanıt verdi.