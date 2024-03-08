BIST 9.155
DOLAR 31,93
EURO 35,00
ALTIN 2.245,08
HABER /  MEDYA

Nasıl turizm yatırımcısı olunur? Yerel seçimlerde turizmin etkisi ne olacak?

Turizm sektörünün seçime olan etkisi ne olur?. Yılların birikimi ile konu internethaber youtube kanalında masaya yatırıldı.

Abone ol

Turizm sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip ve bu süre zarfında Türkiye’nin turizm yatırımlarının gelişimine tanıklık eden turizm yazarı Alper Tekbaş ve Turizmci Vadi Karatopraklı, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Turizm Masası’nda seçimin turizme olacak etkisinden bahsetti. Alper Tekbaş ve Vadi Karatopraklı ayrıca, birçok kişinin merak ettiği ‘turizm yatırımcısı nasıl olunur’ sorusuna da tüm detayları ile yanıt verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı (CANLI YAYIN)
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, dünya rekorunu tekrarladı
Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, dünya rekorunu tekrarladı
Ali Koç: Atina'da bir Türk takımının oynadığı final, ballı börek olur
Ali Koç: Atina'da bir Türk takımının oynadığı final, ballı börek olur
Kiracı olduğu evi kiraya verene 94 bin 622 lira ceza
Kiracı olduğu evi kiraya verene 94 bin 622 lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail katildir, faşisttir, hırsızdır ve korkaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail katildir, faşisttir, hırsızdır ve korkaktır
Bakan Şimşek sinyali vermişti! Akıllı POS cihazı zorunlu hale geliyor
Bakan Şimşek sinyali vermişti! Akıllı POS cihazı zorunlu hale geliyor
Trabzonspor'da şok sakatlık! Yıldız isim 3 hafta yok
Trabzonspor'da şok sakatlık! Yıldız isim 3 hafta yok
Beşiktaş’tan kadınların düşüncelerini geleceğe taşıyacak platform
Beşiktaş’tan kadınların düşüncelerini geleceğe taşıyacak platform
Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22'si kurtarıldı!
Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22'si kurtarıldı!
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
Mersin’de yanan 12 bin 946 hektar ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi
Mersin’de yanan 12 bin 946 hektar ormanlık alana 4 milyon fidan dikildi